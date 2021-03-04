В посёлке Мама запущена в работу новая котельная

Сегодня Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который находится в рабочей поездке в Мамско-Чуйском районе, проверил работу новой котельной, запущенной в посёлке Мама. Её сооружение, как сообщил региональный министр жилищной политики, энергетики и транспорта Анатолий Никитин, первое выполненное в наступившем году мероприятие по модернизации объектов теплоснабжения и объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на территории области.

– Подобные решения в наших северных районах полностью соответствуют идеологии государственной программы Иркутской области по развитию жилищно-коммунального комплекса и повышению энергоэффективности региона, – отметил Игорь Кобзев.

На реализацию проекта было выделено из областного бюджета 20 млн рублей. На эти средства приобретена и смонтирована блочно-модульная угольная котельная на базе четырёх котлов ТР-800 «Терморобот». Котельная полностью автоматизирована и способна работать без вмешательства человека в процесс подачи топлива в топку и выдачи тепла потребителям. Коэффициент полезного действия котла не менее 80%.

Как сообщили в министерстве, котельная оснащена погодозависимой автоматикой на базе микропроцессорного блока. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию котлов и автоматическое регулирование мощности в диапазоне 20–105% от номинальной̆. Установленная номинальная мощность котельной составляет 3,2 МВт (2,752 Гкал/ч). Подключенная тепловая нагрузка 1,41 Гкал/ч. Новая котельная обеспечивает теплом больницу, 24 муниципальных многоквартирных и 14 индивидуальных домов.

Специалисты подчёркивают, что установка нового теплоисточника позволила увеличить надёжность теплоснабжения потребителей, а также сократить потребление угля в два раза, что особенно актуально для районов Крайнего Севера с ограниченными сроками доставки грузов.