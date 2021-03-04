Интеллектуальная транспортная система внедряется в Иркутской области

Как сообщила руководитель ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина, интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – неотъемлемая часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Федеральное финансирование внедрения ИТС предусмотрено для регионов с городскими агломерациями свыше 300 тыс. жителей. Пилотные проект ИТС реализуется на базе Иркутской агломерации.

Министерство транспорта РФ определяет трехуровневую структуру развертываемых ИТС. Один из них – уровень единой платформы управления транспортными системами. Эта платформа предназначена для централизованного обеспечения многих функциональных задач на основе встроенных инструментов получения, нормализации, структурирования, хранения, обработки, анализа и визуализации данных.

Система осуществляет мониторинг параметров дорожного движения (сведений о параметрах транспортных потоков, выявление инцидентов, нарушений правил дорожного движения). В режиме онлайн выдает сведения о метеорологических и экологических параметрах движения, состоянии дорожной инфраструктуры. В ИТС закладываются функции мониторинга параметров движения и состояния общественного транспорта и автотранспорта служб городского хозяйства (на основе сведений навигационно-информационных систем на базе отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС). Прогнозирует и моделирует изменения параметров движения транспортных средств. Контролирует эффективность применения сценариев автоматизированного управления транспортными потоками. Обеспечивает оперативное реагирование и взаимодействие экстренных служб (ГИБДД, МЧС, Скорая медицинская помощь), а также коммунальных городских служб при возникновении чрезвычайных ситуаций на улично-дорожной сети и др.

В этом году на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Иркутской области заложено 180 млн рублей, в основном для создания еще трех пунктов высокогабаритного контроля. Для получения федерального финансирования Губернатор Игорь Кобзев поручил региональному министерству строительства, дорожного хозяйства в срок до 12 марта подать в Федеральное дорожное агентство соответствующую заявку. Также ведомству поручено подготовить проект государственной областной программы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации комплекса средств автоматизации «Интеллектуальная транспортная система».