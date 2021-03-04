Мосбиржа сообщила о рекордном притоке частных инвесторов в феврале

В феврале число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, выросло на рекордные 883,4 тыс. человек, до 10,3 млн. Также в прошедшем месяце наблюдалась максимальная активность частных инвесторов — сделки совершали 1,6 млн человек.

«Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за февраль 2021 года увеличилось на рекордные 883,4 тыс. человек и достигло 10,3 млн. В феврале 2021 года активность частных инвесторов на бирже также была максимальной: сделки совершали 1,6 млн человек по сравнению с 448 тыс. человек в феврале прошлого года. 8 февраля был зафиксирован рекорд по количеству активных клиентов: в этот день сделки заключали 540 тыс. человек»,— сообщается на сайте торговой площадки.

В феврале частные инвесторы вложили в российские акции на Мосбирже 29,5 млрд руб., в облигации — 90 млрд руб., в биржевые фонды (БПИФы и ETF) —12,6 млрд руб. В объеме торгов доля частных инвесторов составила 41,3%, облигациями — 15,2%, на срочном рынке — 46,2%, на спот-рынке валюты — 13,4%.