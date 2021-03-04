Иван Альхеев назначен зампредом правительства Бурятии

Он будет курировать работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма и Минкультуры, сообщают в правительстве республики.

В 2003 году он занял должность заместителя генерального директора ООО «Улар», через год возглавил компанию. Через четыре года вступил в должность заместителя начальника Управления «Казна муниципального имущества» Администрации муниципального образования «Тункинский район».

В 2012 году приглашен в Администрацию муниципального образования «Тункинский район» на должность заместителя главы района по развитию инфраструктуры. В 2015 году - заместитель директора ООО «Сибирьгеология». В 2016 году избран главой муниципального образования «Тункинский район».

В 2020 году под руководством Ивана Альхеева команда ТРК «Тункинская долина» стала победителем Всероссийского конкурса туристско-рекреационных кластеров АСИ.