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Иван Альхеев назначен зампредом правительства Бурятии

Он будет курировать работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма и Минкультуры, сообщают в правительстве республики.

В 2003 году он занял должность заместителя генерального директора ООО «Улар», через год возглавил компанию. Через четыре года вступил в должность заместителя начальника Управления «Казна муниципального имущества» Администрации муниципального образования «Тункинский район».

В 2012 году приглашен в Администрацию муниципального образования «Тункинский район» на должность заместителя главы района по развитию инфраструктуры. В 2015 году - заместитель директора ООО «Сибирьгеология». В 2016 году избран главой муниципального образования «Тункинский район».

В 2020 году под руководством Ивана Альхеева команда ТРК «Тункинская долина» стала победителем Всероссийского конкурса туристско-рекреационных кластеров АСИ.

Напомним, что 15 января 2020 года глава республики распустил правительство. – Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше, – сказал на заседании Алексей Цыденов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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