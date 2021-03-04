Залежи урана будут искать в Иркутской области

Департамент по недропользованию объявил тендер по выбору подрядчика для разведочных работ.

Максимальная цена контракта с победителем установлена на уровне 338 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 29 марта, 2 апреля выберут победителя.

Работы проводятся по заказу Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу в Иркутской области проведут поисковые работы на уран, сообщает RosTender.info.

Геологи до конца 2023 года будут вести разведку в пределах Туюканского рудного поля, которое находится в Бодайбинском районе области. Площадь работ составляет 277,4 кв. км.

Специалистам предстоит выявить урановорудные объекты жильно-штокверкового типа, оценить запасы урана категорий Р1 и P2, изучить технологические свойства руд, обосновать схему обогащения урановых руд и возможность извлечения урана геотехнологическими методами, а также дать рекомендации по дальнейшим геологоразведочным работам.