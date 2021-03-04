Сбер и Visa поддержат предпринимательниц

В канун Международного женского дня СберБизнес и Visa запускают совместную кампанию в поддержку женского предпринимательства «Бизнес-первенство», сообщают в пресс-службе Сбера.

Первым этапом кампании стало проведение исследования о барьерах для женщин при трансформации бизнеса и его переводе в онлайн. Результаты совместного исследования будут использованы для формирования комплексной образовательной программы и конкурса для предпринимателей.

Полученные в ходе исследования данные уже определили ключевые вызовы, с которыми столкнулось малое предпринимательство в период пандемии, и выявили потребности в дополнительных знаниях, которые помогут женщинам-предпринимателям эффективнее развивать своё дело.

Ключевые результаты исследования

Почти половина предпринимательниц, которые перевели бизнес в онлайн (47%), увеличили объемы продаж онлайн во время пандемии для сохранения бизнеса, 40% запустили собственный сайт, а 69% начали рекламировать и реализовывать товары с помощью социальных сетей. При этом среди тех предпринимательниц, которые увеличили объёмы продаж благодаря переходу в онлайн, каждая третья отметила, что на долю продаж её компании в интернете сегодня приходится от 30 до 60% оборота, у пяти процентов опрошенных этот показатель составил от 80 до 90%, а 7% респондентов продают товары только через интернет.

Зумеры и миллениалы быстрее других перевели бизнес в онлайн

Каждая пятая предпринимательница (20%) в возрасте от 18 до 34 лет перевела бизнес в онлайн во время пандемии. Половина (50%) работала в онлайн до карантина, ещё 11% планируют начать продавать товары и услуги через интернет в ближайшее время. Лишь 18% опрошенных сказали, что не будут перестраивать свой бизнес для работы на рынке электронной коммерции. Для сравнения — только треть (33%) предпринимательниц старше 55% лет продавали товары онлайн до карантина, и лишь 6% из них перевели бизнес в онлайн во время пандемии, а большинство (61%) планируют и дальше работать только в формате офлайн.

Какие преимущества перехода в онлайн назвали предпринимательницы?

Понимание потребностей клиентов (54%), эффективность рекламы в социальных сетях (49%), повышение спроса на продукты и услуги компаний (44%), увеличение продаж (35%) — основные преимущества перевода бизнеса в онлайн по мнению участниц исследования. Во многом это связано с тем, что переход в онлайн позволил частично решить главные проблемы, с которыми столкнулись предпринимательницы во время пандемии, — падение спроса на продукты и услуги и сокращение продаж (57%), снижение прибыли при продаже товаров через традиционные каналы (37%).

Какие цифровые сервисы для управления бизнесом используют предпринимательницы?

Интернет-банкинг — самый популярный цифровой сервис для управления финансами среди предпринимательниц: его используют почти три четверти опрошенных (73%). К числу наиболее востребованных онлайн-сервисов респонденты также отнесли бизнес-карты (51%) и услуги по ведению бухгалтерии онлайн (48%).

Онлайн-сервисы для ведения документооборота (56%), готовые решения для настройки и управления рекламными кампаниями в социальных сетях (29%) и сервисы CRM (23%) — самые востребованные цифровые инструменты для ведения бизнеса на аутсорсе по мнению участниц исследования.

Чему предпринимательницы учились во время пандемии?

Почти половина опрошенных предпринимательниц (43%) сказали, что получение дополнительных знаний важно для успешной работы на всех этапах развития бизнеса. При этом 14% отметили, что дополнительное бизнес-образование полезно в первые шесть месяцев после старта бизнеса. Ещё 24% находят дополнительное образование необходимым в первый год после основания компании.

Самыми популярными темами обучения по программам дополнительного бизнес-образования стали продвижение бизнеса в интернете и социальных сетях (54%), стратегия бизнеса и его развитие (53%), маркетинг и увеличение продаж (53%). Более трети опрошенных (37%) получили дополнительное образование за прошедший год, а 94% сказали, что полученные знания оказались полезными для них.

Как предпринимательницы оценивают перспективы развития бизнеса в ближайшем будущем?

Несмотря на то, что половина предпринимательниц (51%) констатировали сокращение оборота их компаний во время пандемии, большинство из них с оптимизмом оценивают перспективы развития своего бизнеса в течение ближайшего года. Почти половина опрошенных (48%) ожидают увеличения оборота бизнеса, и только 17% настроены пессимистично и полагают, что в нынешнем году их бизнес ожидает дальнейшее падение.

При этом предпринимательницы в возрасте от 18 до 34 лет настроены оптимистичнее участниц из других возрастных групп, среди которых проведено исследование: больше половины из них (58%) уверены, что оборот их компании увеличится, и лишь 12% считают, что он сократится. Для сравнения — лишь треть предпринимательниц старше 55 лет (32%) рассчитывают на рост оборотов бизнеса, а их сокращения ожидают почти в три раза больше респондентов этой возрастной группы — 30%.

Электронная коммерция остаётся в числе приоритетных направлений для повышения эффективности работы в течение ближайшего года. Половина опрошенных предпринимательниц (47%) считают, что сделать бизнес прибыльнее поможет продажа товаров и услуг через интернет, 38% займутся созданием сайта и страниц в социальных сетях для реализации этой цели. Каждая четвёртая предпринимательница (26%) полагает, что работа сотрудников удалённо поможет её компании и сделает её более эффективной.

— Сбер рад присоединиться к международному проекту Visa «Бизнес-первенство» по поддержке предпринимательниц. По мнению экспертов, именно женщины, как представители одной из наиболее активных социальных групп, могут стать основными драйверами роста малых и средних предприятий в стране. Женщины выбирают традиционные бизнес-модели, меньше склонны к риску и предпочитают пройти обучение ещё до старта своей предпринимательской карьеры. Уверена, что наши совместные с Visa усилия помогут предпринимательницам по всей стране получить необходимые знания для успешного развития бизнеса, — Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

— Мы очень рады возможности объединить усилия с нашими партнёрами из СберБизнес и оказать реальную помощь предпринимательницам в восстановлении и развитии своего дела. Результаты нашего исследования показывают, что переход в онлайн и работа с цифровыми инструментами для управления финансами и бизнес-процессами помогли предпринимательницам не только справиться с последствиями пандемии, но и сделать работу их компаний более эффективной. При этом мы видим, что почти половина опрошенных предпринимательниц испытывают потребность в дополнительном образовании и навыках, которые помогут им эффективнее работать с цифровыми сервисами и чувствовать себя увереннее на рынке электронной коммерции. Наша совместная со СберБизнес кампания поможет предпринимательницам восполнить этот пробел, чтобы успешнее развивать свой бизнес в будущем, — Ольга Овчинникова, глава департамента развития бизнеса со стратегическим клиентом Visa в России.