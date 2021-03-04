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97-летняя женщина стала самым пожилым человеком в Приангарье, привившимся от COVID-19

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«Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав сообщил, что 97-летняя жительница Иркутской области привилась от коронавируса – она стала самым пожилым человеком в Приангарье, который поставил прививку.

По информации агентства, женщина чувствует себя хорошо.

Напомним, по информации на 3 марта в Иркутской области вакцинировано от коронавируса 51,3 тысячи человек, из них  20,4 тысячи – это люди старше 60 лет. Полный двукратный курс вакцинации получили 19,7 тысячи человек, из них 6,8 тысячи – люди пожилого возраста.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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