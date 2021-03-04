Аэропорт Мамско-Чуйского района передадут в муниципальную собственность

Еще одним способом наладить связь с большой землей станет строительство автодороги «Мама – Бодайбо». Игорь Кобзев сообщил, что в этом году начнется разработка необходимой проектно-сметной документации.

Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области глава региона поручил решить вопросы по тематике ЖКХ, в том числе по качеству мобильной связи и интернета. Министр Анатолий Никитин сообщил, что решается одна из застарелых проблем поселка Мама – перебоев с электроснабжением. Будет приобретена резервная дизельгенераторная установка мощностью 1,5 мегаватта и установлена в августе-сентябре текущего года. Она будет работать во время отключения основного источника электроэнергии.

– Что еще я сегодня увидел, побывав на некоторых объектах социальной сферы. Главное – везде нужен либо капитальный ремонт, либо строительство новых зданий. Кроме того, низкое качество местных дорог, невозможность перерабатывать и утилизировать ТБО, ветхий водозабор, большой объем аварийного жилья. Все это делает жизнь в районе крайне некомфортной. Предлагаю местным властям активизировать усилия по включению объектов в нацпроекты и федеральные программы. Со своей стороны, обещаю, что дам поручение профильным министерствам и ведомствам оказать помощь в подготовке необходимой документации, – резюмировал Игорь Кобзев.