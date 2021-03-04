Назван подрядчик для ремонта дороги из Иркутска до Большого Голоустного за 505 млн рублей

ООО РСП «Топка» стала подрядчиком, который капитально отремонтирует 13 километров автомобильной дороги Иркутск – Большое Голоустное за 505 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».

«Компания стала победителем соответствующего тендера, объявленного в феврале. Стоимость контракта составит 505,2 миллиона рублей при стартовой цене 507,7 миллиона рублей. В тендере также участвовали АО «Дорожная служба Иркутской области» и ООО «СПМК-7», – говорится в сообщении.

Подрядчику предстоит снять существующее асфальтобетонное покрытие трассы и уложить новое. После капремонта двухполосный участок трассы должен относиться к 4-й технической категории. Заказчиком работ является Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.