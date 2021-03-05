Bloomberg назвал новые санкции против России «экстремальными»

США и Великобритания обсуждают введение новых санкций из-за «нарушения запрета на применение химоружия», сообщают РИА Новости со ссылкой на зарубежное издание.

По словам собеседников агентства, в качестве «экстремального шага» президент Соединенных Штатов Джо Байден может рассмотреть вопрос о введении ограничений в отношении российского госдолга.

При этом, как утверждается, американский лидер пойдет на это лишь в том случае, если Россия «вновь нарушит запрет на применение химоружия». По данным агентства, США, вероятно, сделают это в сотрудничестве с Европой.

Источники уточнили, что в качестве другой меры рассматривается перспектива введения санкций против «российских олигархов». Для этого Вашингтон может воспользоваться «актом Магнитского», позволяющим вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции.