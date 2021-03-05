Побочный эффект выявили у вакцины от коронавируса Moderna

Она может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки, сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал New England Journal of Medicine.

«Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», – говорится в послании коллектива американских медиков.

Отмечается, в среднем высыпания появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней.

Ранее ученые доказали связь COVID-19 с группой крови. Коронавирус SARS-CoV-2 буквально "притягивается" антигеном группы крови А (нам она больше известна как II группа) на респираторных клетках. Это значит, что люди с данной группой крови с большей вероятностью могут заболеть COVID-19.