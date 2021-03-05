ОПЕК: Спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,8 млн б/с

Или до 96,05 млн б/с, а предложение со стороны стран не-ОПЕК увеличится на 0,67 млн б/с - до 63,3 млн б/с, сообщает Интерфакс.

Предполагается, что добыча в Иране, Венесуэле и Ливии останется на уровне января 2021 года.

Эксперты пришли к выводу, что дефицит на рынке сохранится даже в случае повышения нефтедобычи странами ОПЕК+ в апреле, мае и июне на 0,5 млн б/с каждый месяц, как и было оговорено январскими договоренностями, а Саудовская Аравия вернет на рынок в апреле 1 млн б/с.

Коммерческие же запасы, накопленные на рынке, в таком случае, уже в августе уйдут ниже среднего 5-летнего уровня - показателя, который является метрикой эффективности сделки ОПЕК+, полагали в организации.

Второй сценарий, который рассмотрели участники, предполагал, что спрос на нефть в апреле будет на 2,1 млн б/с ниже первого сценария - лишь 92,7 млн б/с, а в целом в 2021 году - 94,5 млн б/с, то есть на 4,2 млн б/с выше 2020 года.

В таком случае, подсчитали эксперты, выход на рынок 1,5 млн б/с в апреле вызовет избыток нефти в объеме 1,2 млн б/с, однако в мае он составит лишь 0,1 млн б/с, а в июне уже будет дефицит в 0,1 млн б/с (также при более низких оценках спроса). В таком случае, запасы нефти к концу второго квартала будут превышать средний 5-летний уровень на 136 млн барр., такая же величина запасов ожидается и на конец 2021 года.