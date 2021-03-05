Tele2: Пандемия подстегнула рост онлайн-продаж

До 2020 года на онлайн-канал в российской мобильной рознице приходилось лишь 2% от общего объема продаж. Cо второй половины прошлого года доля онлайн-покупок клиентами операторов превысила 5%. Эксперты Tele2 полагают, что она будет расти еще большими темпами. Об этом они сообщили на пресс-конференции в Иркутске.

– Интернет-канал для подключения к Tele2 жители регионов активно использовали практически сразу с момента его запуска. Это комфортный и оперативный способ заказа SIM-карт. Стабильный рост количества онлайн-заказов до 20% в год мы наблюдали во всех дальневосточных регионах и Иркутской области еще до локдауна. Пики активности клиентов пришлись на сентябрь и декабрь 2020 года. В макрорегионе «Байкал и Дальний Восток» количество интернет-заказов выросло в 10 раз, а заказов с доставкой на дом – в 36 раз. Мы планируем и дальше развивать интернет-магазин, расширять его функционал и делать его еще более удобным для клиентов, – сообщил директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Михаил Прахов.

По словам генерального директора Tele2 Сергея Эмдина, однажды онлайн-канал продаж начнет конкурировать с традиционной розницей операторов.

– Если смотреть на абсолютные цифры, многое всё ещё происходит в традиционных каналах обслуживания. Пока компания не увидит причин для ухода большей части продаж в онлайн, офлайн-розница продолжит работу в прежнем режиме. Но «тектонический сдвиг» уже произошёл, – отметил Сергей Эмдин. – Привычки у людей после пандемии изменились. Мы считаем, что онлайн-каналы продолжат расти опережающими темпами и в ближайшем будущем цифры продаж в офлайн- и онлайн-каналах будут сопоставимы.