Иркутская область готовится к весенним паводкам

По информации ГУ МЧС Приангарья, наиболее подвержены паводкам 11 районов области.

Это западные, центральные, верхнеленские и северные территории. При наиболее неблагоприятном развитии паводковой обстановки в зонах возможного подтопления может оказаться около пяти тысяч домов в 97 населенных пунктах. В их в общей сложности проживает около 18,5 тыс. человек.

На особом контроле находится проведение в муниципальных образованиях превентивных мероприятий по ослаблению льда на всех затороопасных участках рек путем распиловки и зачернения. Запланировано пиление льда на 17 участках общей протяженностью 12,75 км и чернение льда на 36 участках на площади 0,82 кв. км.

Взрывные работы по ослаблению ледовых полей будут проводиться исходя из складывающейся оперативной обстановки, по факту образования заторов, представляющих опасность для населения. В настоящее время превентивные работы начаты на реке Куде в посёлке Усть-Ордынском. Силами администрации проводится пиление льда вдоль русла реки для предотвращения подтопления территории посёлка. Работы необходимо завершить до начала таяния снега.