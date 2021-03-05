На БрАЗе продолжается вакцинация от COVID-19. Для удобства и оптимизации процесса, руководство предприятия договорилось о создании особых условий для заводчан.

– В поликлинике горбольницы №5 для наших сотрудников выделено отдельное время, с 15-00 до 18-00 по будням, – рассказывает директор по персоналу БрАЗа Иван Семенченко. – Заводчанам не нужно сидеть в очередях, процесс проходит максимально комфортно. В час проходит по 10 человек, списки составляются заранее. На данный момент о своем желании пройти вакцинацию от коронавируса заявили около 15% наших сотрудников.

Прививка от COVID-19 препаратом Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, проходит в два этапа. Первый занимает менее часа и состоит из предварительного осмотра, последующего введения вакцины и наблюдения за самочувствием в течение 30 минут. Записаться на первую вакцинацию можно в дирекции по персоналу. Направление на введение второго компонента дают уже в медучреждении, назначая при этом конкретную дату.

С 4 марта у сотрудников промплощадки БрАЗа появилась возможность поставить прививку от COVID-19 без посещения лечебных учреждений города, в здравпункте №2. Препарат тот же – Гам-Ковид-Вак.

– Рад, что есть возможность поставить прививку, никуда не выезжая с территории промплощадки, - говорит директор Департамента технологий и технического развития алюминиевого производства БрАЗа ООО «РУСАЛ ИТЦ» Максим Сидоренко. – Прививку ставлю осознанно. Никто не застрахован от болезни, поэтому прививаюсь, чтобы не быть распространителем, тем более мои родители уже в возрасте.

– Я считаю, что поставить прививку от COVID-19 – это мой гражданский долг, комментирует специалист отдела экологии Дирекции экологии охраны труда и промышленной безопасности БрАЗа Виктор Сухих. – Прививаюсь, чтобы не заболеть самому и не заразить других. Считаю, что вакцинация – эффективная мера в борьбе с распространением болезни и поддерживаю ее.

Заботе о здоровье сотрудников в компании РУСАЛ всегда уделялось огромное внимание. Это одна из традиций, заложенных основателем компании и общественным деятелем Олегом Дерипаска. В 2020 году Братском алюминиевом заводе на противоэпидемические меры, в том числе дезинфекцию помещений, средства индивидуальной защиты, витамины для рабочих, было выделено более 185 миллионов рублей.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.