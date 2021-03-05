Число вакансий в ресторанах Иркутской области выросло в феврале на 62%

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда в сфере общепита в Иркутской области: в феврале компании из отрасли «Ресторан, общественное питание, фаст-фуд» открыли более 500 вакансий, что в 1,6 раза больше, чем в январе этого года.

Подавляющее большинство предложений – 71% – открыто в Иркутске, также персонал нанимают в заведения общественного питания Ангарска, Братска и других городов области.

Рестораторы активно ищут официантов, управляющих, хостес, однако самыми востребованными специалистами стали повара – на них приходится 47% вакансий отрасли, также крайне высок спрос на персонал кухни (37%), барменов и официантов (17%).

Средняя заработная плата, которую в феврале предлагали поварам, составила 47,4 тысячи рублей, что почти на 4 тысячи больше, нежели год назад, барменам – 25,6 тысяч рублей (+2,2 тысячи), управляющим ресторанами - 45,5 тысяч рублей (+5,5 тысяч рублей к прошлому году).

Традиционно высокие зарплатные предложения заявлены в вахтовых вакансиях, в них требуются обычно специалисты, обслуживающие процесс организации питания на производстве. Так в области ищут кондитера для работы на крупном предприятии с релокацией в поселок Мессояха (ЯНАО) с зарплатой от 223 тысяч рублей на руки.

Наиболее важные навыки, которые работодатели из индустрии гостеприимства ждут от специалистов - умение решать конфликтные ситуации, опыт разработки сезонных предложений, дегустации новых продуктов, работа с себестоимостью блюд, а также аккуратность, дисциплинированность, чистоплотность и исполнительность.

Топ-10 актуальных вакансий в сфере общепита в Иркутской области