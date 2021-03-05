В Иркутской области 54% населения – женщины

Женщины не только прекрасная, но и большая часть населения Иркутской области. Они составляют 54% жителей региона. На начало 2020 года в области проживали 1285,1 тыс. женщин, из них 79,2% – в городской местности, 20,8% – в сельской, сообщает Иркутскстат.

Средний возраст наших землячек – 40 лет. Женщины в среднем старше мужчин на 5 лет за счет большей продолжительности жизни. Они живут в среднем 75 лет, «бабий век» на 11 лет длинней мужского.

В числе женщин Приангарья 89 долгожительниц, чей возраст – 100 лет и более.