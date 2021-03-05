В январе половину из 6 млрд рублей поступлений в бюджет Приангарья составил НДФЛ

Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе 2021 года составил почти 6 млрд рублей. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 79,5%, региональные – 8,2%, местные – 2,5% и специальные налоговые режимы – 9,8 процента. Основными источниками бюджета региона являются налог на доходы физических лиц (более 54%) и налог на прибыль организаций (почти 19 процентов).

Кроме того, доля имущественных налогов равна почти 11 %, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 10 процентов. Платежи налога на прибыль организаций составили около 1 млрд рублей, что на 720 млн рублей или 37,5% ниже уровня аналогичного периода 2020 года. Снижение связано с ухудшением финансового состояния предприятий (по данным органов статистики темп роста их прибыли составил 85,6 процента).

В консолидированный бюджет Иркутской области поступило более 3 млрд рублей налога на доходы физических лиц, что на 16 млн рублей или 0,5% ниже уровня поступлений аналогичного периода прошлого года. При этом снизились платежи НДФЛ на 113 млн рублей с выплаченных дивидендов. Платежи НДПИ составили 132 млн рублей, что почти на 26 млн рублей или на 24% выше уровня поступлений января 2020 года, и обусловлено ростом платежей от золотодобывающих компаний в связи с увеличением содержания драгоценного металла в породе и объемов добычи полезных ископаемых. Акцизов поступило более 1,5 млрд рублей, что на 10% выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года.

Объем мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований составил 1,5 млрд рублей и на 166 млн рублей или почти 10% ниже уровня аналогичного периода 2020 года. Снижение поступлений наблюдается по земельному налогу на 134 млн рублей, что связано с введением для юридических лиц единого срока уплаты по годовому расчету – не позднее 1 марта. Уменьшение поступлений единого налога на вмененный доход на 51 млн рублей (или 16%) обусловлено отменой с 1 января 2021 года данного специального налогового режима и переходом предпринимателей на другие системы налогообложения.

По остальным налогам и сборам, формирующим местные бюджеты, наблюдается увеличение поступлений: по налогу на имущество физических лиц - на 11 млн рублей или в 3 раза, налогу, взимаемому в связи с применением УСН, – на 11 млн рублей или 12%, ПСН – более, чем на 6 млн рублей или почти в 2 раза.