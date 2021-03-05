В Иркутске проверят весь муниципальный транспорт из-за крупного ДТП с участием трамвая

​​Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку всего подвижного состава МУП «Горэлектротранс». Сегодня, 5 марта, у трамвая, двигающегося по маршруту №1, в районе железнодорожного вокзала отказали тормоза.

В салоне пассажиров не было. Вагон 2009 года, им управлял водитель 2 класса., сообщает пресс-служба мэрии. По сообщению МВД Иркутской области, в ДТП пострадало 9 автомобилей.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли первый заместитель мэра Антон Красноштанов, заместитель мэра – председатель комитета по Свердловскому округу Антон Медко, директор МУП «Горэлектротранс» Андрей Маковецкий, специалисты МКУ г. Иркутска «Безопасный город», сотрудники правоохранительных органов.

– По факту случившегося будет проведена проверка. У трамваев несколько видов торможения. Почему не сработал ни один, необходимо выяснить специалистам. Несмотря на то, что убытки водителям возместит страховая компания, поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим, – подчеркнул первый заместитель мэра Антон Красноштанов.