КРИО и Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей подписали соглашение о сотрудничестве

Корпорация развития Иркутской области и Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) заключили соглашение о сотрудничестве. 4 марта меморандум подписали генеральный директор Корпорации Александр Лаутин и президент РАСПП Виталий Манкевич.

РАСПП является общественной организацией, основная задача которой – развитие российской промышленности и повышение ее конкурентоспособности на международном уровне.

Сотрудничество Корпорации развития с РАСПП будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в Иркутскую область и продвижению ее экспортных возможностей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

11 марта 2021 года сосоится заседание «Научно-техническое сотрудничество России и Китая как драйверов инновационного развития в постковидный период», во время которого РАСПП подпишет соглашение о сотрудничестве с Иркутским государственным университетом.

- Наш союз, как общественная организация, особое внимание уделяет вопросам образования и международного сотрудничества в сфере научно-технического оснащения. Мы готовы помогать вузам Иркутской области установить партнерских отношений с ведущими университетами Азии и другими образовательными зарубежными организациями, – сообщил президент РАСПП Виталий Манкевич.