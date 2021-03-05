В Иркутске ограничат движение по улице Горная и Пискунова

В Иркутске с 4 по 6 марта 2021 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Горная напротив дома № 7, а также напротив дома №148/3 по улице Пискунова.

Работы будут проводиться как на проезжей части, так и на тротуаре, сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

Ограничение связано с проведением "Южными электрическими сетями" ремонтных земляных работ - для проведения раскопки места повреждения кабельной линии. На электроснабжении потребителей ремонтные работы не отразятся.

Напоминаем, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".