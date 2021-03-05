На Улан-Удэнском авиазаводе впервые прошло заседание совета директоров «Вертолеты России»

В четверг, 4 марта, Глава Бурятии Алексей Цыденов, Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель совета директоров АО «Вертолеты России», индустриальный директор ГК Ростех Анатолий Сердюков и генеральный директор холдинга Андрей Богинский на Улан-Удэнском авиазаводе приняли участие в заседании совета директоров холдинга, на котором, в частности, обсуждались итоги прошедшего года и инвестиционные проекты.

Перед заседанием Рустаму Минниханову и Анатолию Сердюкову представили итоги модернизации заводов и цехов предприятия, новый логистический центр, показали сборку новейшего офшорного вертолета Ми-171А3 и легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т. Свою продукцию презентовало также Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение.