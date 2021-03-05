МЧС – о наиболее опасных местах на льду Байкала в эти выходные

В предстоящие выходные и праздничные дни запланировано проведение девяти массовых мероприятий, пять из которых пройдут на озере Байкал. Пресс-служба МЧС по Иркутской области напоминает, что ледовая обстановка меняется постоянно, а также сообщает об опасных местах.

«Ледовая обстановка меняется ежедневно. Это следствие участившихся сейсмособытий, резкого повышения дневных температур, – подчеркивает Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области. – Поэтому участникам необходимо неукоснительно соблюдать требования областного законодательства и не допускать выезд на лед транспортных средств. Это опасно для жизни».

В Ольхонском районе толщина льда в среднем составляет 70 сантиметров. Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада изменяются в зависимости от погоды. Сейчас их максимальные размеры достигают 8х8 метров. Открытая вода наблюдается у мысов Улирба и Кобылья Голова. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, имеет ширину до полуметра.

Из-за активизировавшихся подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда составляет не более 5 сантиметров. Становая трещина от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль побережья поселка Листвянка в сторону населенного пункта Бугульдейка динамична. Она расширяется, местами достигает двух метров. Здесь также наблюдаются торосные явления.

В районе поселка Большое Голоустное толщина льда у берега составляет 80 сантиметров, но на удалении лед значительно тоньше.

В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 25 до 40 сантиметров, ледовый покров неравномерный, напитан талой водой. На льду наблюдаются многочисленные трещины, местами промоины и нерпичьи лунки, присыпанные снегом. Опасные места на туристском маршруте выходного дня ««Ангасолка-Слюдянка» «обвешкованы», там выставлены информационные знаки.