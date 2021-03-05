Михаил Мишустин посетил крупный сортировочный хаб Почты России и группы ВТБ в Новосибирской области

4 марта премьер-министр России Михаил Мишустин посетил первый и самый крупный сортировочный хаб, построенный в рамках проекта «Национальные логистические технологии». Проект реализуют Почта России и группа ВТБ. Инвестиции в строительство и оборудование центра составили 7,5 млрд рублей. Тестовый запуск оборудования проходил с декабря 2020 года, а в феврале началась обработка почты уже в нормальном режиме. Во втором квартале 2021 года планируется выход ЛПЦ на проектную мощность.

Площадь нового логистического центра в Новосибирской области (ЛПЦ) составляет более 45 тысяч кв. метров. В одном здании сосредоточены все основные процессы: сортировка посылок, мелких пакетов и писем, склад для хранения и сбора интернет-заказов (фулфилмента), а также место международного почтового обмена, в котором импортные и экспортные посылки проходят таможенное оформление. Все процессы в логистическом центре полностью автоматизированы. Это позволяет повысить качество и точность доставок и значительно ускорить обработку почты. Кроме того, новосибирский ЛПЦ – первый логистический объект, где сортировочные машины работают на базе собственного программного обеспечения Почты России.

«Запуск логистического центра в Новосибирске – первый этап в совместном проекте Почты России и ВТБ по созданию инфраструктуры для онлайн-торговли. Переход на цифру и развитие электронной коммерции предъявляет повышенные требования к такого рода объектам. Поэтому создание сети логистических центров – это масштабная задача, требующая не только финансовых инвестиций, но и чёткого понимания специфики межотраслевого взаимодействия. Итогом этого проекта станет разветвленная современная почтовая инфраструктура, которая обеспечит качественную связанность регионов и высокий уровень сервиса для потребителей», – сказал Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

«Рынок интернет-торговли в России стремительно растет. И наша главная задача – предоставить клиентам соответствующую инфраструктуру, чтобы магазин из любого уголка России мог за пару дней доставить заказ, а клиент – получить посылку быстрым и удобным для себя способом. Открытие ЛПЦ в Новосибирской области важный шаг в создании этой инфраструктуры. В будущем, когда проект по строительству сети логистических центров будет завершен, мы сможем сократить сроки доставки онлайн-заказов и писем в крупные города страны до суток, а в областные центры – до трех дней. А быстрая доставка – это один из наших основных приоритетов», – отметил Максим Акимов, генеральный директор Почты России.

ЛПЦ расположен в непосредственной близости от международного аэропорта «Толмачево», и через него сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии, а также транзитные отправления. В России он станет ключевым объектом в Сибирском федеральном округе по обработке почты для Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Мощности комплекса позволят обрабатывать до 1,5 млн посылок и писем в сутки и собирать до 30 тысяч заказов в фулфимент-зоне.

Справка о проекте:

В 2018 году на Восточном экономическом форуме Почта России и Группа ВТБ заключили договор о создании совместного предприятия «Национальные Логистические Технологии». Компании договорились создать по всей России сеть логистических центров, чтобы удовлетворить потребности российских и зарубежных игроков рынка дистанционной торговли и обеспечивать клиентам быструю, качественную и доступную доставку товаров. В ближайшее время в рамках проекта НЛТ планирует запустить еще восемь логистических центров в Хабаровске, Краснодаре, Самаре, Уфе, Нижним Новгороде, Воронеже, Красноярске и Челябинске.