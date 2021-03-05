Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с участием трамвая в Иркутске

Следователи СУ СК РФ по Иркутской области начали доследственную проверку по факту ДТП с участием трамвая в Иркутске.

Утром 5 марта трамвай №1, двигаясь по ул. Терешковой, допустил столкновение с 9 автомобилями в районе железнодорожного вокзала. По предварительной информации, у трамвая отказали тормоза. Пассажиров в этот момент не было. По данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время на месте работают следователи и сотрудники полиции. Следствием будет изучена необходимая техническая документация общественного транспортного средства, а также медосмотр вагоновожатого. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.