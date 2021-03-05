Клиентам АТБ стал доступен сервис Кошелёк Pay и мобильная бесконтактная оплата картами Visa

Азиатско-Тихоокеанский банк расширил возможности бесконтактной оплаты товаров и услуг для держателей карт Visa. Клиентам банка достаточно скачать приложение «Кошелёк» в Google Play или AppGallery и добавить данные банковской карты.

Чтобы бесконтактно оплачивать покупки Кошельком в магазинах, понадобится Android-смартфон с NFC. Также в приложение можно перенести дисконтные карты или выпустить их сразу в мобильном формате — без пластика и заполнения анкет. В каталоге Кошелька пользователям доступны мобильные купоны, сертификаты, выгодные акции и спецпредложения.

«Иногда даже самые обычные покупки могут отнять драгоценное время, а ведь так хочется оплачивать их удобно, быстро, просто и безопасно. Держатели карт АТБ могут использовать любой сервис бесконтактной оплаты, запущенный в банке, Кошелек Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и Garmin Pay. Мы, сотрудники банка, сами пользуемся всеми новыми сервисами банка и прекрасно понимаем, чем больше выбор, тем лучше и удобнее жизнь», — прокомментировал член правления Азиатско-Тихоокеанского банка Виктор Курнаков.

Перенести свои карты Visa Азиатско-Тихоокеанского банка в приложение «Кошелёк» можно всего за несколько минут, для этого:

Скачайте приложение «Кошелёк» в официальном магазине приложений:

Google Play — для смартфонов Android.

Huawei App Gallery — для смартфонов Huawei/Honor.

Откройте приложение и выберите «Добавить карту».

Введите реквизиты карты вручную или считайте их с помощью NFC.

Примите условия пользовательского соглашения.

Введите проверочный код из смс-сообщения банка, чтобы активировать карту для бесконтактной оплаты телефоном.

Для оплаты покупки Кошельком с картой Visa АТБ:

Разблокируйте экран телефона. Поднесите телефон к банковскому терминалу. Дождитесь подтверждения оплаты.

Для оплаты покупки в приложении:

Откройте приложение «Кошелёк».

Откройте каталог Кошелька с предложениями партнёров и выберите интересующий вас сертификат.

Выберете Кошелёк Pay в качестве способа оплаты.

Сервис Кошелёк Pay бесплатный и доступен для устройств с операционной системы Android 5.0 и выше, а также для смартфонов Huawei/Honor, поддерживающих технология NFC. Условия обслуживания вашей банковской карты не меняются и соответствуют тарифам банка.

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