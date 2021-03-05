Назначен руководитель рекламных технологий Сбера

На должность руководителя рекламных технологий Сбера назначен Владимир Мосин. В этой должности он будет отвечать за создание и развитие собственных рекламных технологий для Сбера и его экосистемы.

Татьяна Доброхвалова, старший вице-президент, руководитель индустрии медиа и рекламы Сбера:

– Приход такого профессионала, как Владимир, позволит нам объединить усилия для создания общей рекламной платформы Сбера, которая будет использовать инвентарь и огромный массив данных экосистемы, что обеспечит долгосрочный рост и устойчивое развитие наших активов. Я приветствую Владимира в команде и желаю ему успехов на этом направлении, которое является одним из ключевых для нашего бизнеса!

Владимир окончил Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». До перехода в Сбер работал руководителем по развитию рекламных продуктов в «Яндексе» и директором по инновациям в компании AdRiver.