Банк «Восточный» улучшил условия обслуживания дебетовой карты «Тепло»

По дебетовой карте «Тепло» банка «Восточный» улучшены условия обслуживания. Увеличена максимальная сумма, на которую банк начисляет до 5,5% годовых на остаток собственных средств. А также повысилась базовая процентная ставка, по которой начисляются проценты на сумму от 10 тысяч рублей. Согласно новым условиям, клиенты, оформившие карту «Тепло» не ранее 25 февраля 2021 года, могут получить:

1) 5% годовых на остаток, если сумма на карте составляет от 10 тыс. до 1 млн рублей;

2) 2% годовых на остаток, если сумма на карте равна или превышает 1 млн рублей.

При этом если остаток на счете меньше 1 млн рублей и на карту перечислялась зарплата или пенсия, процентная ставка повышается ещё на 0,5 процентных пункта. Таким образом, максимальная ставка по карте «Тепло» составляет 5,5% годовых.

Напомним, что «Тепло» – это дебетовая карта банка «Восточный», которая позволяет получать до 5,5% годовых на остаток, и дает возможность экономить за счет кэшбэка на оплате услуг ЖКХ, покупках в аптеке и общественном транспорте. За оплату покупок в этих категориях карта возвращает 5% от израсходованных средств. Для получения кэшбэка, необходимо, чтобы на карту перечислялась зарплата или пенсия.

Кроме того, клиенты, которые оформили карту «Тепло» и перевели на нее пенсию, могут получить дополнительный бонус – бесплатные врачебные консультации по телефону в рамках дополнительной услуги «Крепкое здоровье».

Подробнее познакомиться с условиями обслуживания карты «Тепло» можно на сайте банка «Восточный».