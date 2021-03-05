Россельхозбанк обновил программы потребительского кредитования

К весенним праздникам Россельхозбанк обновил продуктовое предложение по всем основным программам потребительского кредитования. Теперь стандартные ставки по потребительским кредитам без обеспечения на любые цели составляют от 6,9% годовых, на цели рефинансирования ранее полученных кредитов - от 6,5% годовых.

Кроме того, в рамках специального предложения «Подарите праздник близким» можно получить потребительский кредит без обеспечения в сумме до 5 млн рублей по ставке от 5,7% годовых. Воспользоваться весенним предложением Банка можно до 1 мая 2021 года.

По специальным пенсионным программам кредитования минимальная ставка составляет 5,9% годовых. По указанной ставке клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) могут получить кредит на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать как в офисах Россельхозбанка, так и через дистанционные каналы: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

«Россельхозбанк обновил ряд программ потребительского кредитования - теперь наши клиенты могут получить кредитные средства на различные цели на более привлекательных условиях, в том числе выгодно рефинансировать ранее полученный кредит», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru