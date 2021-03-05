Банк «Открытие»: чем крупнее бизнес, тем реже им управляют и владеют женщины

Банк «Открытие» провел исследование бизнеса своих клиентов – предпринимателей, чтобы выяснить, как часто им владеют или руководят женщины, и в каких сферах они работают. Анализ основан на данных о более чем 206 тыс. клиентов.

По данным исследования, 33% клиентов банка из сегмента МСБ с годовой выручкой до 20 млн рублей – это бизнес, которым владеют или управляют женщины. С ростом годовой выручки эта доля неизменно снижается: если в сегменте 20-50 млн рублей их 28%, то среди клиентов с выручкой более 1,5 млрд рублей – лишь 12%.

Общая доля женщин – предпринимателей и руководителей бизнеса среди клиентов сегмента МСБ банка «Открытие» составляет 31%.

Распределение по выручке компании Доля женщин-ИП и компаний, где женщина – директор или гендиректор, февраль 2021 0-20 млн руб. 33% 20-50 млн руб. 28% 50-100 млн руб. 25% 100-400 млн руб. 21% 400-800 млн руб. 16% 800-1500 млн руб. 14% 1500-3000 млн руб. 12% Всего: 31%

Чаще всего «женские» компании работают в следующих сферах: торговля одеждой (8%), торговля продуктами (5,9%), аренда недвижимости (5,3%), грузоперевозки (4,6%), бухгалтерия и юридические услуги (4,2%). И только 3,9% «женского» бизнеса – это парикмахерские и салоны красоты, а на кафе и рестораны приходится лишь 2,9%.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

«Около трети компаний наших клиентов из сегмента МСБ владеют или управляют женщины. Это близко к показателям рынка. При этом, женщины составляют 54% трудоспособного населения России и, очевидно, чаще они выбирают работу по найму, чем свое дело.

Для вовлечения женщин в экономику и предпринимательство создаются специальные программы, и во многих из них участвует наш банк. В частности, «Мама – предприниматель», международный конкурс APEC BEST AWARD, Индекс развития женского предпринимательства WBI.

И мы видим результаты – в последние годы ситуация меняется, и доля женщин в сегменте МСБ растет. Последнее исследование (7 волна) Индекса развития женского предпринимательства показывает, что 93% женщин планируют и дальше развивать свое дело, несмотря на последствия пандемии. Более половины отмечают, что восстановили утраченные позиции, а еще 10% во время пандемии получили возможности для создания нового направления развития бизнеса».