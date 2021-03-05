Tele2 назвала самые популярные сервисы в салонах связи Приангарья

Tele2 изучил спрос иркутских клиентов на неоператорские услуги компании в 2020 году. Самыми быстрорастущими сервисами стали онлайн-кинотеатр, покупка товаров в рассрочку и страхование.

Tele2 продолжает развивать цифровую экосистему, предлагая своим клиентам помимо голосовой связи и мобильного интернета широкий спектр неоператорских услуг. В салонах компании можно пополнить баланс банковских карт и электронных кошельков, совершить денежные переводы по России и за границу, купить смартфон в рассрочку, установить антивирус, застраховать любую покупку, приобрести подписку на сервис онлайн-кинотеатра Wink. В 2020 году иркутские клиенты в 1,5 раза чаще пользовались дополнительными услугами в салонах связи по сравнению с 2019 годом.

Посетители розничной сети Tele2 оценили разнообразный ассортимент цифровой электроники. В прошлом году в рассрочку приобреталось порядка 15% гаджетов и аксессуаров к ним. Спрос на банковские услуги вырос в 2 раза, а наиболее популярным предложением стала карта рассрочки «Халва». По-прежнему остаются востребованными финансовые сервисы. Их доля в общем объеме продаж составила 64%. Популярность страховых услуг выросла на 55%. В 2 раза больше иркутян приобрели антивирусный софт. Самый большой рост – в 11 раз – продемонстрировали продажи подписок на онлайн-кинотеатр Wink и игровые сервисы.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы отмечаем повышенный спрос на дополнительные услуги среди клиентов. Сегодня салоны Tele2 – это не только точки подключения или продаж устройств. В нашей сети дистрибуции активно внедряются современные цифровые решения, увеличивается ассортимент смартфонов и гаджетов, расширяется количество доступных сервисов, реализуются интересные партнерские проекты. Задача компании – сделать салоны связи максимально удобными и полезными для клиентов, которые могут решить комплекс вопросов в одном месте».