Женщины больше мужчин готовы учиться и работать для улучшения жизни

Спросив мужчин об удовлетворённости качеством жизни и о том, что нужно делать для его повышения, Сбер Управление Активами и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии 8 Марта провели аналогичный опрос среди женщин. 74% жительниц крупных российских городов заявили, что в основном или полностью довольны качеством своей жизни.

В целом женщины солидарны с мужской частью страны относительно того, что необходимо семье для нормальной жизни. Однако женщины придают этим факторам большее значение, чем мужчины.

А вот относительного того, что нужно делать, чтобы улучшить уровень жизни, мнения полов расходятся существеннее. Так, женщины чаще готовы получать образование, больше трудиться и искать новую работу, а также участвовать в общественной жизни. Они также заметно активнее мужчин в части миграции и переезда туда, где имеются возможности для трудоустройства и выше качество жизни.

— Как показало наше исследование, женщины активнее мужчин в деле повышения образования, поиска новой работы, участия в общественной жизни, переезда и даже создания собственного бизнеса. Единственный пункт, где женщины, судя по опросу, проявляют меньше энтузиазма, — это инвестирование: с тезисом о том, что улучшать жизнь помогают инвестиции, согласились 57% женщин и 71% мужчин. Однако на практике инвестиционные и накопительные продукты женщины оформляют чаще, чем мужчины: вСбер Управление Активами на них приходится 56% от общего количества счетов с инструментами доверительного управления, а в ʺСбербанк страхование жизниʺ — 60% от общего количества договоров накопительного страхования жизни (НСЖ). С другой стороны, мужчины вкладывают больше средств: на них приходится около 60% объёма вложений в инструменты доверительного управления, а средняя сумма накоплений в НСЖ у мужчин составляет 1,1 млн рублей — на 40% больше, чем у женщин, — Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.