Женщины всё активнее открывают брокерские счета

Доля женщин, открывших брокерский счёт в Сбербанке, в 2020 году возросла до 48%. Ещё в 2019 году этот показатель находился на уровне 30%. Количество брокерских счетов, открытых клиентками в Сбербанке, увеличилось в два раза в 2019 году, а в 2020 году — уже в четыре раза, сообщают в пресс-службе Сбера.

Во что вкладываются дамы?

На брокерских счетах женщин-инвесторов преобладают консервативные инструменты — облигации (38%). Исключение — клиентки в возрасте 25–35 лет, которые предпочитает совершать сделки с акциями (акции — 40,5% портфеля, облигации — 25%). Интересно, что в женских портфелях на ИИС большую часть занимают акции российских компаний (44%). 29% женщин имеют статус квалифицированного инвестора.

Как предпочитают совершать сделки?

Большинство женщин (64%) открыло брокерский счёт через мобильное приложение СберБанк Онлайн, 36% воспользовались этой услугой в отделении банка.

51,4% женщин-инвесторов предпочитают совершать сделки с помощью мобильного приложения «Сбербанк Инвестор». 30,2% используют для этих целей терминал QUIK. В офис за совершением сделок приходило 14% клиенток, а 4,4% женщин-инвесторов совершали сделки по телефону.

В среднем женщины совершали 1 259 477 сделок в месяц в 2020 году.

Больше всего сделок за год совершили женщины в возрасте от 35 до 45 лет — 32% от общего количества, меньше всего — женщины в возрасте от 18 до 25 лет (3%). Чаще всего сделки совершались с обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка, акциями Газпрома, «Норникеля» и «Сургутнефтегаза». Самые популярные иностранные ценные бумаги на Московской Бирже — акции Apple, Pfizer и Amazon.

В среднем женщины пополняли свои счета 108 842 раз в месяц в 2020 году, а средний чек пополнения составил 167 273 рублей.

— Мы рады, что число женщин на финансовом рынке растёт. Вопреки распространённому стереотипу, согласно которому женщины более эмоциональны, чем мужчины, они являются более консервативными, но при этом более рациональными инвесторами. Сбербанк поддерживает взвешенный, долгосрочный подход к инвестициям, таким образом, женщины являются идеальными инвесторами в нашем понимании. Сбербанк стремится создавать максимально удобные и простые сервисы для инвестирования. Мы хотим обеспечить вход на финансовый рынок людям, не имеющим опыта, но желающим попробовать свои силы в инвестициях, — Владимир Яровой, и.о. директора Департамента глобальных рынков Сбербанка.