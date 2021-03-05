Штабу AntiCov Сбера исполнился год

Ровно год исполнился Антикризисному штабу по противодействию распространению коронавируса — Штабу AntiСov, — который Сбер создал одним из первых в стране 5 марта 2020 года. Сегодня главный Штаб AntiCov и его региональные штабы продолжают работать в режиме 24/7, обеспечивая непрерывность обслуживания клиентов и эпидемиологическую безопасность объектов банка и сохраняя здоровье сотрудников.

Основные результаты работы штаба:

Обеспечена возможность перевода на удалённый режим работы до 70% офисных сотрудников при бесперебойной работе всех критически важных функций.

Созданы горячие линии по вопросам профилактики COVID-19, HR- и IT-поддержки, на которые поступило более 850 тыс. обращений сотрудников.

Выдано более 250 млн средств защиты и дезинфекции. Утверждены нормы оснащения сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфекции. В ряде случаев банк оказывал помощь и передавал СИЗ в медицинские учреждения.

Организовано бесплатное внутреннее тестирование сотрудников на COVID-19 (проведено более 5 млн тестов) и антитела.

Развёрнута сеть пунктов вакцинации в подразделениях банка во всех регионах страны.

Офисы банка оснащены постами термометрического контроля.

Сотрудники банка по собственной инициативе ведут волонтёрскую деятельность в медицинских учреждениях.

Организована доставка пенсий клиентам на дом для минимизации рисков заражения.

Организовано индивидуальное сопровождение всех госпитализированных сотрудников. В экстренных случаях принимаются меры по переводу сотрудников в другие медицинские учреждения более высокого уровня, организуется получение «второго мнения» и перелёты врачей из Москвы в регионы для оперативной и высококвалифицированной помощи заболевшим.

— Ровно год назад, когда COVID-19 ещё не был признан пандемией, мы одними из первых в стране создали Штаб AntiCov. Тогда никто, включая нас самих, не осознавал полностью масштаб угрозы, не понимал, что нас ждёт, сколько продлится эпидемия и как с ней бороться. Ясно было одно: действовать надо быстро и решительно, потому что от этого зависят жизни людей. И мы справились с этой задачей. Мы научились в кратчайшие сроки принимать решения и приобрели бесценный опыт реагирования на эпидемиологические угрозы. Мы боремся за жизнь каждого нашего сотрудника, подключая лучших врачей, отслеживая ситуацию в режиме реального времени. Да, пандемия ещё не побеждена, борьба продолжается, и я хочу поблагодарить всю команду Антикризисного штаба Сбера за отличную работу в сложнейших условиях цейтнота и неопределённости, благодаря которой нам удалось минимизировать последствия пандемии, защитить наших сотрудников и клиентов. Помимо созданной за год инфраструктуры по противодействию и профилактике COVID-19, теперь в нашем арсенале есть и вакцина. Поэтому хочу пожелать всем нам, чтобы 5 марта 2022 года мы встретили без COVID-19. Будьте здоровы, берегите себя и окружающих!, — Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.