Социальное государство или олигархическое?

Критики власти говорят, что в России олигархический капитализм. Экономисты указывают на доминирование государственного сектора и называют модель российского капитализма чиновничьим. Власть говорит о социальном государстве. Думаю, есть универсальный тест, который позволит проверить социальное у нас государство или олигархическое.

Для этого стоит воспользоваться американской идеей, которая сейчас обсуждается в Демократической партии США. Домохозяйства с чистой стоимостью активов более $50 млн будут платить 2% от них каждый год. Дополнительный налог в размере 1% будет добавлен к тем плательщикам, чей капитал превышает $1 млрд. Джефф Безос дополнительно платил бы $5,4 млрд в год, Илон Маск — $5,2 млрд, Билл Гейтс — $4 млрд, Марк Цукерберг — $3 млрд.

Состояние топ-100 миллиардеров России оценивается около $400 млрд, 3% от этой суммы — $12 млрд. Это было бы реальной социальной справедливостью, а не дальнейший прогрессивный налог до 20% или даже до 25%. Прогрессивный налог бьет по среднему классу, а не по богатым. Я бы даже отменил налог на дивиденды для мелких спекулянтов, не стоит забывать, что на Мосбирже около 10 млн частных брокерских счетов. Можно также рассмотреть отдельный налог на наследование крупных состояний, скажем в России от $100 млн.

Вместе с отменой пенсионной реформы, данная мера стабилизирует ситуацию с остро стоящей сейчас безработицей, новая методика налогообложения, когда налог берется с активов, а не дохода, является мощным аргументом во время скорой выборной компании в Госдуму. Поддержку этой идеи уже высказало ряд российских экономистов. Не стоит брезговать зарубежным опытом, даже если он американский. Заодно протестируем социальное у нас государство или олигархическое. Пусть Вагит Алекперов и Владимир Потанин поделятся с казной.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»