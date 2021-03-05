В Иркутской области частично разрешили развлекательные мероприятия

Изменения коснулись общепита, караоке и цирков, сообщают в администрации области.

Возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий при заполняемости помещений на 50%, (остаются приостановленными дискотеки), деятельность цирков разрешается с заполняемостью не более 40%.

Кроме того, при организации услуг общепита исключены требования о недопущении функционирования караоке, проведения тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий.

Напомним, что на 5 марта в Иркутской области умерли восемь человек с инфекцией, шесть их них – непосредственно от COVID-19. Заболели за день 205 человек, вылечились – 362. С начала пандемии коронавирус обнаружен у 56,9 тысяч жителей региона.