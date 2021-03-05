В Иркутской области подвели итоги студенческой акции «Снежный десант»

«Снежный десант РСО» проходил с 16 по 22 февраля, подвели в Иркутске, сообщают в администрации области.

В этом году из 205 участников студенческих отрядов вузов было сформировано 15 отрядов «Снежного десанта». Бойцы оказывали шефскую трудовую помощь в 15 муниципальных образованиях Иркутской области: Слюдянском, Нижнеудинском, Братском, Осинском, Шелеховском, Нукутском, Качугском, Усть-Удинском, Зиминском, Ольхонском, Заларинском, Куйтунском, Боханском, Аларском и Иркутском районах.

За время проведения акции отряды побывали в 76 населенных пунктах, оказали трудовую шефскую помощь по 399 адресу и 77 социальным объектам, пообщались с 8087 школьниками. Ежедневно отряды отчитывались о проведении мероприятий в официальной группе акции в «Вконтакте».

Напомним, акция «Снежный десант РСО» направлена на развитие движения студенческих отрядов в Иркутской области, патриотическое воспитание молодежи, популяризацию здорового образа жизни, развитие добровольческих трудовых отрядов подростков в регионе. Организаторами акции являются Иркутское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр».