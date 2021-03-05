Правительство Иркутской области в 2021 году должно заключить с малоимущими гражданами шесть тысяч социальных контрактов

На выплаты по социальным контрактам Приангарью выделено 921 млн рублей, из которых 727 млн рублей – средства федерального бюджета и почти 200 млн – областного, сообщают в администрации области.

Право на заключение соцконтракта имеют малоимущие семьи и одинокие граждане, в том числе пенсионеры и инвалиды, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума.

Социальный контракт может быть заключен по одному из четырех направлений. Это развитие личного подсобного хозяйства, развитие индивидуального предпринимательства, поиск работы и иные меры, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Под последним понимаются мероприятия по приобретению товаров первой необходимости, лекарств, а также лечение, обеспечение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования и некоторые другие меры социальной поддержки.

Заключившим социальный контракт людям выплачивается до 280 тыс. рублей. Срок таких контрактов от трех месяцев до года. За это время человек должен так потратить полученные деньги, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации: повысить квалификацию, найти работу, завести собственное дело и т.д. Таких граждан должно быть не меньше 25% от тех, с кем заключены социальные контракты.

Управлением социальной защиты населения по Киренскому и Катангскому районам в 2021 году будут заключены 100 контрактов в этих территориях.