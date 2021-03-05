Проект «Город-остров» запустят в Киренске

Проектная документация готова. Торги завершаются. График работ сформирован. Договор с подрядчиком будет заключен 16 марта, сообщают в администрации области.

Именно Киренск был последним опорным пунктом на пути экспедиций Хабарова, Дежнёва, братьев Лаптевых, Беринга и других российских исследователей Якутии, Камчатки и Чукотки, Северной Америки. Коллектив архитекторов, опираясь на мнение горожан и предпринимателей, учёл интересы детей и взрослых, вместил в пространство воды и набережной молодёжную площадку и центральную аллею с торговыми павильонами, главную площадь для проведения общегородских мероприятий, восстановленный Купеческий бульвар с деревянным покрытием.

Здесь предусмотрено устройство асфальтобетонных покрытий, тротуаров, пешеходных дорожек, освещения, деревянной набережной с эстрадой, установка малых архитектурных форм в зонах отдыха. игровой, спортивной.

Напомним, в 2021 году в Иркутской области будут реализованы пять проектов-победителей конкурса проектов малых городов России – в Усолье-Сибирском, Тайшете, Нижнеудинске, Байкальске и Киренске. На их воплощение направят почти 906 млн рублей.

Всего в благоустройстве территорий Приангарья в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда», примут участие 85 муниципалитетов. Станут комфортными 161 дворовая территория многоквартирных домов и 99 общественных пространств. На эти цели выделено 1 млрд 261 млн рублей из бюджетов разных уровней.