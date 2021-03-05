В Киренске модернизируют аэропорт

Проект включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением правительством Российской Федерации, сообщают в областной администрации.

В сентябре 2020 года эти мероприятия одобрены к включению в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» с периодом реализации на 2025-2027 годы.

Реконструкция объектов аэропортового комплекса г. Киренск предполагает стоимость в 1,4 млрд рублей. В рамках проекта предусмотрено выполнить обновление взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона. Проектно-сметную документацию планируется разработать за счет средств федерального бюджета. По результатам ранжирования Аналитического центра Правительства РФ г. Киренск находится на 37 месте из 121.