Центробанк назвал регионы РФ с самой дорогой ипотекой

Центробанк РФ назвал регионы страны с самой дорогой ипотекой, пишет ТАСС.

«Высокие средневзвешенные ставки по выданным в январе 2021 года ипотечным кредитам зафиксированы в Республиках Чечня (8,06%), Ингушетия (8,03%) и Тыва (7,99%)», – говорится в сообщении.

Самые низкие средние ставки по ипотеке зафиксированы в Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Республике Саха (Якутия) (5,94%).

В целом по России средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за первый месяц года снизилась на 0,13 процентного пункта по сравнению с декабрем 2020 года – до 7,23%.