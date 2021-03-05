Актер Максим Виторган похвалил Иркутск за сохранение деревянных домов

Российский режиссер и актер Максим Виторган побывал в Иркутске накануне и похвалил его за сохранение деревянного зодчества – об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Да, пока за пределами самого центра, галереи Бронштейна и образцово-показательного 130-го квартала с вдохновляющими соединением современного «стекла и бетона», с местным богатейшим «деревянным» фондом, в основном серость и разруха. Но направление развития – сохранение деревянных домов, их реставрация и интеграция в инфраструктуру современного города – выглядит очень обнадеживающим», – заявил Виторган.

Также он задался вопросом: «Будет ли это направление сохранено и как активно будет двигаться по нему город?»

Актер отметил, что во время поездки он узнал, что Иркутск – это не только Ангара, ГЭС, Колчак, декабристы, Распутин и Мацуев, но и, например, Сибирское барокко и бурятское современное искусство.

«Иркутск – город особенный и со своим лицом. А это, пожалуй, главная характеристика для любого города», – резюмировал Максим Виторган.