Забег в купальниках пройдет на Байкале 6 марта

Забег в купальниках пройдет на льду Байкала 6 марта, он станет частью конькобежного марафона, который открылся в пятницу в проливе Малое Море в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия Инну Безрядину.

«Самый зажигательный – забег в купальниках. Он проводится как пропаганда здорового образа жизни, чтобы люди занимались закаливанием. Состоится 6 марта», – приводятся в сообщении слова собеседницы агентства.

После гонки пройдут традиционные забеги на 500 метров – для малышей, на 5 километров – для детей старшего возраста и на 10, 25, 50 и 100 километров – для взрослых. Бежать участникам предстоит по кольцевой трассе.

На состязания приехали участники из Челябинска, Магнитогорска, Санкт-Петербурга, Москвы, Читы, Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и других городов.

Конькобежный марафон на Байкале проводится девятый год. В нем может участвовать любой желающий в возрасте от трех лет. Бежать разрешено на любых коньках. Лидеров определяют в разных возрастных категориях, их награждают медалями, кубками и призами.