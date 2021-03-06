МЧС рассказало о ледовой обстановке на Байкале

ГУ МЧС России по Иркутской области рассказало о ледовой обстановке на Байкале.

По данным министерства, в Ольхонском районе толщина льда в среднем составляет 70 сантиметров. Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада изменяются в зависимости от погоды. Сейчас их максимальные размеры достигают восемь на восемь метров. Открытая вода наблюдается у мысов Улирба и Кобылья Голова. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, имеет ширину до полуметра.

«Из-за активизировавшихся подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда составляет не более 5 сантиметров. Становая трещина от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль побережья поселка Листвянка в сторону населенного пункта Бугульдейка динамична. Она расширяется, местами достигает двух метров. Здесь также наблюдаются торосные явления», – говорится в сообщении.

В районе поселка Большое Голоустное толщина льда у берега – 80 сантиметров, но чем дальше от него, тем лед значительно тоньше.

В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 25 до 40 сантиметров, ледовый покров неравномерный, напитан талой водой. На льду наблюдаются многочисленные трещины, местами промоины и нерпичьи лунки, присыпанные снегом. Опасные места на туристском маршруте выходного дня «Ангасолка – Слюдянка» обнесены вешками, там выставлены информационные знаки.