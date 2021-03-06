Число инфицированных коронавирусом в Приангарье превысило 57 тысяч

Региональные оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным, число заболевших в Приангарье превысило 57 тысяч – столько выявлено с начала пандемии.

201 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 79 (всего 19 998), в Ангарске – 27 (всего 5 308), в Братске – 16 (всего 3 352), в Иркутском районе – 10 (всего 3 746), в Нижнеудинском районе – 10 (всего 779).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: