Число инфицированных коронавирусом в Приангарье превысило 57 тысяч

Региональные оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным, число заболевших в Приангарье превысило 57 тысяч – столько выявлено с начала пандемии.
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201 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 79 (всего 19 998),
- в Ангарске – 27 (всего 5 308),
- в Братске – 16 (всего 3 352),
- в Иркутском районе – 10 (всего 3 746),
- в Нижнеудинском районе – 10 (всего 779).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 19 998,
- Ангарск – 5 308,
- Иркутский район – 3 746,
- Усть-Илимск – 3 732,
- Братск – 3 352.