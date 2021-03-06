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Число инфицированных коронавирусом в Приангарье превысило 57 тысяч

Региональные оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным, число заболевших в Приангарье превысило 57 тысяч – столько выявлено с начала пандемии.

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201 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 79 (всего 19 998),
  2. в Ангарске – 27 (всего 5 308),
  3. в Братске – 16 (всего  3 352),
  4. в Иркутском районе – 10 (всего 3 746),
  5. в Нижнеудинском районе – 10 (всего 779).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 19 998,
  2. Ангарск – 5 308,
  3. Иркутский район – 3 746,
  4. Усть-Илимск – 3 732,
  5. Братск – 3 352.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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