Трое детей обкидали камнями движущийся поезд на станции Голубые Ели в Приангарье

Трое несовершеннолетних 10, 12 и 14 лет обкидали камнями движущийся поезд на станции Голубые Ели в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

«Подростки посчитали железную дорогу местом для игр, прыгали с железнодорожной насыпи в сугроб, бегали по железнодорожному полотну. Услышав звук приближающегося поезда, один из подростков предложил обкидать его камнями, двое других – поддержали опасную идею», – говорится в сообщении.

Поскольку дети не достигли возраста, с которого можно привлекать к административной ответственности, наказание назначили их родителям – они «ответят» по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.