Вступил в силу закон, который запрещает высаживать детей из общественного транспорта

Госдума на официальном сайте сообщила, что 7 марта вступил в силу законопроект, который запрещает высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта за неоплаченный проезд.

«С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность», – говорится в сообщении.

Закон принят, поскольку ситуации, когда детей высаживают из транспорта и оставляют одних на дороге, опасны для их жизни и здоровья.