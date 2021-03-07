Дворец «Байкал» может стать площадкой для подготовки спортсменов к пекинской Олимпиаде

Спортсмен, политический деятель, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов посетил дворец «Байкал» в Иркутске и заявил, что он может стать площадкой для подготовки спортсменов к Олимпиаде в Пекине в 2022 году, сообщает пресс-служба регправительства.

«Впечатлен. Фантастическая атмосфера, спортивный дух. Однозначно современный спортивный комплекс мирового уровня. Все хорошо продумано в плане конструктива. Объект нужно в полной мере использовать для проведения соревнований и тренировок по конькобежному спорту. Поразил лед. Байкальская вода позволит нам подготовить спортсменов к достижению максимального результата на олимпийских играх в Пекине. Здесь для этого все есть», – приводятся в сообщении слова Фетисова.

Ледовый дворец «Байкал» открыли в сентябре 2020 года. Общая площадь центра – 55 тысяч квадратных метров. Есть ледовая арена, спортивный, хореографический и тренажерные залы, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница.