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Число инфицированных COVID-19 в Иркутске превысило 20 тысяч

Региональные оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным, число заболевших в столице Приангарья по состоянию на 7 марта превысило 20 тысяч – столько выявлено с начала пандемии.

Из 207 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 84 (всего 20 082),
  2. в Ангарске – 45 (всего 5 353),
  3. в Усть-Илимске – 22 (всего  3 754),
  4. в Нижнеудинском районе – 10 (всего 789),
  5. в Мамско-Чуйском районе – 10 (всего 175).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 20 082,
  2. Ангарск – 5 353,
  3. Усть-Илимск – 3 754,
  4. Иркутский район – 3 752,
  5. Братск – 3 359.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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