Число инфицированных COVID-19 в Иркутске превысило 20 тысяч

Региональные оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным, число заболевших в столице Приангарья по состоянию на 7 марта превысило 20 тысяч – столько выявлено с начала пандемии.
Из 207 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 84 (всего 20 082),
- в Ангарске – 45 (всего 5 353),
- в Усть-Илимске – 22 (всего 3 754),
- в Нижнеудинском районе – 10 (всего 789),
- в Мамско-Чуйском районе – 10 (всего 175).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 20 082,
- Ангарск – 5 353,
- Усть-Илимск – 3 754,
- Иркутский район – 3 752,
- Братск – 3 359.