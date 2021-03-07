Число инфицированных COVID-19 в Иркутске превысило 20 тысяч

Региональные оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным, число заболевших в столице Приангарья по состоянию на 7 марта превысило 20 тысяч – столько выявлено с начала пандемии.

Из 207 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 84 (всего 20 082), в Ангарске – 45 (всего 5 353), в Усть-Илимске – 22 (всего 3 754), в Нижнеудинском районе – 10 (всего 789), в Мамско-Чуйском районе – 10 (всего 175).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: