Год Байкала официально открыли в Листвянке

Региональное правительство сообщило на официальном сайте, что в поселке Листвянка Иркутской области состоялось открытие Года Байкала.

Фото с сайта регионального правительства

Мероприятие прошло на ледовой площадке фестиваля «Живи на Байкале». Для участия в церемонии в Приангарье приехали депутат Государственной Думы РФ, Национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало и другие почетные гости, в том числе из Великобритании и Португалии.

Напомним, что 2021 год, в соответствии с Указом главы региона Игоря Кобзева, был объявлен Годом Байкала в Иркутской области. В его рамках пройдет более 60 мероприятий в основном экологической, просветительской, культурной направленностей.

«Планом, который утвердило правительство Иркутской области, предусмотрено проектирование и строительство очистных сооружений, дорог, лесовосстановление, субботники, экологические акции, международные и региональные фестивали. Также в этом году пройдет Байкальский экологический диктант, планируется проведение международной конференции по устойчивому развитию Прибайкальской территории», – приводятся в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.